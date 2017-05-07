قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجزا عسكريا جنوب غربي جنين.الأحد ، 07-05-2017 - 08:04:00

رام الله 7 مايو 2017 (وال)- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس السبت حاجزا عسكريا على شارع جنين - نابلس بالقرب من بلدة عرابة/ جنوب غربي المدينة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات المركبات اصطفت في كلا الاتجاهين وأن جنود الاحتلال دققوا في بطاقات الركاب وفتشوا بعض المركبات بشكل انتقائي مما تسبب في عرقلة وصول المواطنين إلى أماكن سكناهم. وأضافت الوكالة أن جنود الاحتلال انتشروا في الأراضي الزراعية المحاذية للحاجز. ...( وال ) ...

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