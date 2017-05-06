البحرية الليبية تنقد 126 مهاجرا بينهم اطفال ونساء .

طرابلس 6 مايو 2017 (وال) - انقد قارب تابع للبحرية الليبية اليوم السبت 126 مهاجرا غير شرعي بينهم نسا ءواطفال من جنسيات افريقية .



وافاد العميد ايوب قاسم المتحدث باسم ركن البحرية وكالة الانباء الليبية ان دورية تابعة لحرس السواحل نقطة قاعدة طرابلس اكتشفت هدفين عدد 2 قوارب على بعد 10 ميل من طرابلس تبين ان احدهما بدأت المياه تتسرب اليه فتم نقل ركابه على متن قارب الدورية وتحريك القارب الثاني تجاه نقطة قاعدة طرابلس وتقديم المساعدات الانسانية لركاب القاربين .

