اختتام ورشة عمل حول " سبل تطوير الذات وبناء الثقة" بكلية الآداب في مزدة والشقيقة.

مزدة 6 مايو 2017 (وال) - اختتمت اليوم بكلية الآداب في مزدة والشقيقة ورشة عمل تحت عنوان (سبل تطوير الذات وبناء الثقة والمساعدة في تحديد الاهداف لإتخاذ القرار ) بحضور عدد من الطلبة والاساتذة بالكلية والمهتمين بهذا الجانب . وأفادت مصادر بكلية الآداب المنظمة لهذه الورشة ان الهدف منها مساعدة الشباب وغيرهم على تطوير الذات والقدرة على مواجهة المتغيرات التي يشهدها العالم وبناء الثقة بالنفس وذلك بمواكبة التطورات العلمية وتطبيقاتها . وأضافت المصادر لمراسل وكالة الانباء الليبية بمزدة أن الورشة قد اشرف عليها استاذة زائرة من هولندا واساتذة من ليبيا وباللغتين العربية والانجليزية. ..(وال-مزدة)..