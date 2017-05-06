شباب منطقة الزروق بمصراتة ينظمون حملة تطوعية للنظافة العامة.السبت ، 06-05-2017 - 18:20:00

مصراتة 6 مايو 2017 ( وال ) - انطلقت صباح اليوم السبت ، الحملة التطوعية للنظافة العامة التي ينظمها تجمع شباب الزروق بالفرع البلدي الزروق ببلدية مصراتة . وتهدف الحملة التي تقام تحت شعار (النظافة دين ورقي) الى القيام بتنظيف الشوارع والاماكن العامة وطلاء الأرصفة وممرات المشاة وازالة اكوام المخلفات وتشجير الشوارع الرئيسة والفرعية . وأفاد مراسل وكالة الانباء الليبية بمصراتة أن هذه الحملة قد ساهم فيها عدد من المؤسسات العامة والخاصة ورجال الاعمال وسائقو الشاحنات والمواطنون اضافة الى مشاركة واسعة من طلبة المدارس بالمنطقة . ..(وال- مصراتة)..

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