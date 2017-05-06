رئيس المفوضية الاوروبية: اللغة الإنجليزية تفقد أهميتها في أوروبا .



روما 6 مايو 2017 (وال)- اكد رئيس المفوضية الأوروبية جان

كلود يونكران \"اللغة الانجليزية تفقد أهميتها فى أوروبا\".

ووسط توترات مع المملكة المتحدة بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من

الاتحاد الأوروبي \'\'بريكست\'\' التي تلوح في الأفق جاء خطاب يونكر خلال

مؤتمر بإيطاليا باللغة الفرنسية ، موضحا سبب اختياره لذلك بأن \"اللغة

الإنجليزية آجلا أم عاجلا ستفقد أهميتها في أوروبا\".. واصفا قرار المملكة

المتحدة بترك الاتحاد الأوروبي ب\"المأساة\".

وأضاف \"سوف نتفاوض بشكل عادل مع أصدقائنا البريطانيين ولكن

دعونا لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي ليس هو من تخلى عن بريطانيا بل إن

بريطانيا هي التي تتخلى عن الاتحاد الأوروبي وهذا يحدث فارقا\".

وحسب تقارير رسمية للاتحاد الأوروبي يعترف الاتحاد ب24 لغة

وتأتي الإنجليزية في مقدمة اللغات الأكثر استخداما في الاتحاد تليها

الفرنسية والألمانية.

وقبل انضمام المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي عام 1973 كانت

الفرنسية هي اللغة الرسمية للاتحاد.

ويبلغ عدد الناطقين باللغة الإنجليزية باعتبارها لغتهم الأم 400

مليون شخص حول العالم في حين يبلغ عدد متحدثي الفرنسية 220 مليونا.