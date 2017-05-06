رئيس المفوضية الاوروبية: اللغة الإنجليزية تفقد أهميتها في أوروبا .
السبت ، 06- 05- 2017 - 16:25:00
\n روما 6 مايو 2017 (وال)- اكد رئيس المفوضية الأوروبية جان \nكلود يونكران \"اللغة الانجليزية تفقد أهميتها فى أوروبا\". \n ووسط توترات مع المملكة المتحدة بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من \nالاتحاد الأوروبي \'\'بريكست\'\' التي تلوح في الأفق جاء خطاب يونكر خلال \nمؤتمر بإيطاليا باللغة الفرنسية ، موضحا سبب اختياره لذلك بأن \"اللغة \nالإنجليزية آجلا أم عاجلا ستفقد أهميتها في أوروبا\".. واصفا قرار المملكة\nالمتحدة بترك الاتحاد الأوروبي ب\"المأساة\".\n وأضاف \"سوف نتفاوض بشكل عادل مع أصدقائنا البريطانيين ولكن \nدعونا لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي ليس هو من تخلى عن بريطانيا بل إن \nبريطانيا هي التي تتخلى عن الاتحاد الأوروبي وهذا يحدث فارقا\".\n وحسب تقارير رسمية للاتحاد الأوروبي يعترف الاتحاد ب24 لغة \nوتأتي الإنجليزية في مقدمة اللغات الأكثر استخداما في الاتحاد تليها \nالفرنسية والألمانية.\n وقبل انضمام المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي عام 1973 كانت \nالفرنسية هي اللغة الرسمية للاتحاد.\n ويبلغ عدد الناطقين باللغة الإنجليزية باعتبارها لغتهم الأم 400 \nمليون شخص حول العالم في حين يبلغ عدد متحدثي الفرنسية 220 مليونا.