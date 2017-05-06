السيول تشل حركة المرور في نيويورك.
السبت ، 06- 05- 2017 - 16:26:00
\nنيويورك 6 مايو 2017 (وال)- هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على \nمدينة \nنيويورك امس الجمعة وأحدثت سيولا جارفة متسببة في تعطيل حركة المرور \nوتنقل المواطنين حسبما ذكرت مصادر صحفية اليوم السبت.\n وأصدرت الهيئة الوطنية للطقس تحذيرا من حدوث سيول في معظم مناطق \nالمدينة وعدد \nمن ضواحيها في ظل موجة من اضطراب الطقس تمتد عبر قطاع كبير من الساحل \nالشرقي \nللولايات المتحدة الأمريكية وهطول أمطار وصل منسوبها إلى ثلاث بوصات.\n وقال مكتب إدارة الطوارئ في نيويورك إن الأمطار تسببت في إغلاق \nطريق وست سايد \nهايواي في مانهاتن وتسببت في شلل مروري.\n وعانت العديد من رحلات الطيران من وإلى نيويورك من تأخير كما \nاضطرت شركات \nالطيران لإلغاء بعض الرحلات.