السيول تشل حركة المرور في نيويورك.



نيويورك 6 مايو 2017 (وال)- هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على

مدينة

نيويورك امس الجمعة وأحدثت سيولا جارفة متسببة في تعطيل حركة المرور

وتنقل المواطنين حسبما ذكرت مصادر صحفية اليوم السبت.

وأصدرت الهيئة الوطنية للطقس تحذيرا من حدوث سيول في معظم مناطق

المدينة وعدد

من ضواحيها في ظل موجة من اضطراب الطقس تمتد عبر قطاع كبير من الساحل

الشرقي

للولايات المتحدة الأمريكية وهطول أمطار وصل منسوبها إلى ثلاث بوصات.

وقال مكتب إدارة الطوارئ في نيويورك إن الأمطار تسببت في إغلاق

طريق وست سايد

هايواي في مانهاتن وتسببت في شلل مروري.

وعانت العديد من رحلات الطيران من وإلى نيويورك من تأخير كما

اضطرت شركات

الطيران لإلغاء بعض الرحلات.