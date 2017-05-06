\" سيالة \" : ايطاليا تجدد دعمها للمجلس الرئاسي في مساعيه الهادفة الى تحقيق الوفاق الوطني .

طرابلس 06 مايو ( وال ) - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" أن زيارة وزير الخارجية الايطالي \" انجلينو ألفانو \" تأتي في اطار الدعم الايطالي للمجلس الرئاسي ومساعيه الهادفة الى تحقيق الوفاق الوطني وصولا الى تسوية سلمية للازمة في ليبيا .

وأوضح \" سيالة \" في تصريح للصحفيين عقب توديعه للوزير الايطالي بمطار معيتيقة بعد ظهر اليوم السبت أن \" ألفانو \" عقد سلسلة من اللقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" والنائب بالمجلس \" أحمد معيتيق \" وكذلك رئيس المجلس الاعلى للدولة \" عبد الرحمن السويحلي \" .

وأضاف \" سيالة \" أن هذه اللقاءات تناولت تطورات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في ليبيا واخر الجهود والمساعي لتحقيق المصالحة الوطنية والوصول الى توافق وطني بما يحقق الاستقرار ويحفظ وحدة البلاد .

وأشار \" سيالة \" الى أن الوزير الايطالي أعرب خلال هذه اللقاءات عن دعم بلاده الكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، والعمل على تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين وفى المجالات كافة .



... ( وال) ...