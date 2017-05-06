نقل أزيد من 100 تلميذ إلى المستشفى بعد تسرب للغاز بالقرب من إحدى المدارس في نيودلهي .

نيودلهي 6 مايو 2017 (وال) - أفادت السلطات الهندية اليوم السبت بأنه تم نقل أزيد من 100 تلميذ إلى المستشفى بعد حادث تسرب للغاز بالقرب من إحدى المدارس جنوب العاصمة الوطنية نيودلهي. وقال مسؤول في هيئة مكافحة الحرائق بولاية العاصمة نيودلهي ان "السلطات المحلية نقلت ما مجموعه 110 تلاميذ يتابعون دراستهم بمؤسسة "سارفودايا كانيا" بمنطقة "تغلاق باد" في جنوب نيودلهي إلى أحد المستشفيات المجاورة بعد تعرضهم لاختناق جراء تسرب للغاز بجوار المؤسسة" . وأضاف المسؤول أن "السلطات سارعت إلى إخلاء المؤسسة التعليمية من التلاميذ والأساتذة والأطر الإدارية بعدما اشتكى عدد من التلاميذ من أعراض ضيق التنفس والدوار وتهيج حاد في العينين والحلق عقب تسرب للغاز من خزان شاحنة لنقل الوقود" . وأشارالمصدر ذاته الى السلطات المختصة فتحت تحقيقا للكشف عن الملابسات الحقيقية للحادث. وتسجل الهند عددا متزايد من هذه الحوادث بسبب سوء الصيانة وشاحنات نقل الغاز والنفط المتهالكة الى جانب عدم تقيد بعض المسؤولين والسائقين والمشرفين على تأمين نقل المواد الخطرة بمعايير الأمن والسلامة الدولية.