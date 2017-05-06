بريطانيا تؤكد أن جماعة ''بوكو حرام'' كانت تستعد لخطف أجانب في نيجيريا.

لاغوس 6 مايو 2017 (وال)- أعلنت بريطانيا أن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة كانت تستعد لخطف أجانب في شمال شرق نيجيريا. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في لندن إنها تلقت تقارير تفيد بأن الجماعة "كانت تخطط بنشاط" لخطف أجانب يعملون في البلاد في منطقة باما الواقعة في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا. من جانبها أعلنت السفارة الأمريكية في أبوجا في رسالة إلى مواطنيها أن التقرير "ذو مصداقية". وفي تحذير للمسافرين أشارت بريطانيا والولايات المتحدة إلى أن المنطقة المعنية تقع "على طول محور بانكي-كومشي" على الحدود مع الكاميرون. وأوقع النزاع القائم في نيجيريا منذ ثماني سنوات أكثر من 20 ألف قتيل وشرد 2,6 مليون شخص.