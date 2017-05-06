ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في فنزويلا إلى 37 شخصا.
السبت ، 06- 05- 2017 - 16:24:00
\n كراكاس 6 مايو 2017 (وال)- أكدت فنزويلا امس الجمعة مقتل شخص \nخلال احتجاج \nمعارض في منطقة ليست بعيدة عن العاصمة كراكاس ليصل بذلك عدد القتلى إلى \n37 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات في أوائل شهر إبريل الماضي.\n وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أنه تم العثور على هيسدير \nلوغو \"مصابا بطلق ناري\" يوم الخميس في احتجاج جرى في مدينة سان دييغو في \nولاية كارابوبو شمالي البلاد والتي تبعد حوالي ساعتين بالسيارة عن \nكراكاس.\n وقال البيان إنه \"تم نقل الضحية على الفور إلى مركز فالي الطبي \nفي سان دييغو حيث وافته المنية في وقت لاحق\" مضيفا أن خوسيه لوبيز وهو\nمدع عام من كارابوبو بدأ التحقيق في القضية.\n ووفقا للوثيقة فقد شهدت بلديتا فالنسيا وناغواناغوا وهما في ولاية \nكارابوبو أيضا موجات من النهب خلال الأيام الأخيرة.