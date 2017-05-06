الاحتلال الاسرائيلي يغلق مداخل قرية بالضفة الغربية في اعتداء جديد على سكان المنطقة.

رام الله 6 مايو 2017 (وال) - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي, اليوم السبت, المدخل الرئيس لبلدة /بيتا/ جنوب مدينة نابلس بالسواتر الترابية في إعتداء جديد على سكان الضفة الغربية . وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس, في بيان إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية أغلقت المفرق الرئيسي للقرية, ومنعت الدخول أو الخروج منها حتى إشعار آخر. في سياق متصل, قامت قوات الاحتلال, الليلة الماضية, باعتقال شاب فلسطيني من بلدة قباطية جنوب جنين. ونقلت مصادر محلية في جنين أن قوات من الجيش الاسرائيلي اعتقلت شاب أثناء توجهه إلى رام الله على حاجز عسكري مفاجئ.