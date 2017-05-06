الانروا تسعى الى توفير آلاف فرص العمل للاجئين الفلسطينيين في غزة (تقرير).

عمان 6 مايو 2017 (وال) - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التابعة للامم المتحدة بأنها " تعمل على التقليل من أثر تهاوي الاقتصاد في قطاع غزة وسوق العمالة فيه عبر استحداث آلاف فرص العمل خاصة للشباب وبالتالي تحسين سبل المعيشة للاجئين الفلسطينيين. ويقدم البرنامج الذي تم اعداده في هذا السياق وفق تقرير للمنظمة الدولية اصدرته اليوم السبت وظائف في منشآتها أو منظمات المجتمع المدني التي تدعم عمل إعادة البناء في قطاع غزة على ان توفر فرص العمالة الماهرة لمدة أقصاها ثلاثة شهور بسبب قائمة الانتظار الطويلة فيما تصل العقود الممنوحة للعمالة الماهرة إلى ستة شهور فقط. ويستهدف البرنامج كلا من العمالة الماهرة وغير الماهرة إلى جانب المحترفين. وتعطى الأولية للمتقدمين من الأسر المعيشية التي تم تقييمها على أنها تعيش دون مستوى خط الفقر البالغ 3.87 دولارا في اليوم الواحد. حيث تشتمل المعايير الأخرى على النوع الاجتماعي أو العمر أو المهارات أو الموقع. وتهدف الأونروا وفقا لتقريرها إلى توفير 35% من الفرص الماهرة للنساء إضافة إلى 25% من كافة الفرص الوظيفية للشباب كما أنها تقدم آلاف الفرص للخريجين الجدد من جامعات غزة من خلال برنامجها لتدريب الخريجين الذي استفاد منه 2.148 خريجا منذ بداية العام الحالي ووفر فرصا وظيفية لأكثر من 31.451 خريجا منذ بدايته في عام 2001. وفي الربع الأول من عام 2017 استحدثت "الأونروا" فرصا وظيفية لما مجموعه 9.092 مستفيدا من خلال برنامجها لاستحداث فرص العمل بينما تخطط لتقديم فرص عمل قصيرة الأجل لحوالي 53.193 لاجئ يعيشون دون مستوى خط الفقر إذا ما توفر التمويل اللاز من قبل الدول المانحة والمنظمات المختصة. وكان تقرير اقتصادي أعدته غرفة تجارة وصناعة غزة قد انذر منذ ايام من تداعيات الارتفاع الجنوني لمعدلات البطالة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة قائلا بان الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عشر سنوات أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة التي اعتبرتها مؤسسات دولية الأعلى عالميا. وحذر التقرير من أن البطالة "تعتبر قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في فلسطين وأنه بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية فإن نسبة البطالة في فلسطين قد بلغت 26.9% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 360 ألف شخص خلال عام 2016 منهم حوالي 153 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 207 آلاف في قطاع غزة".