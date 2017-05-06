وزير الخارجية الايطالي يغادر طرابلس .



طرابلس 06 مايو 2017 ( وال ) - غادر وزير الخارجية الإيطالي \" انجلينو الفانو \" والوفد المرافق له ، مطار معيتيقة بطرابلس بعد ظهر اليوم السبت بعد أن ادى زيارة الى طرابلس استغرقت لساعات .

وكان في توديعه والوفد المرافق له بالمطار وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" ومدير ادارة الشؤون الاوروبية بالوزارة \" جلال العاشي \" .

يشار بأن وزير الخارجية الايطالي \" \" انجلينو ألفانو \" كان قد وصل والوفد المرافق له مطار معيتيقة صباح اليوم السبت في زيارة استغرقت لساعات التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" والنائب بالمجلس \" أحمد معيتيق \" وبحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي \" محمد سيالة \" كما التقى الوزير الايطالي رئيس المجلس الاعلى للدولة \" عبد الرحمن السويحلي \" .



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