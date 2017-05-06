رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير الخارجية الإيطالي والوفد المرافق له .

طرابلس 06 مايو 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وزير الخارجية الإيطالي \" انجلينو الفانو \" والوفد المرافق له والذي يضم مدير عام الشؤون السياسية والأمنية السفير \" لوكا جياستاني \" وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية.

كما حضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة ، وسفير ايطاليا لدى ليبيا \"جوزيبي بيروني \" .

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد نقل الوزير الايطالي في مستهل اللقاء تحيات رئيس الوزراء \" باولو جنتلوني \"، مجددا دعم ايطاليا لحكومة الوفاق الوطني.

وأكد \" الفانو \" خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الجارين.

وأشاد \" الفانو \" بما يبذله رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" من جهود للم الشمل من اجل استقرار ليبيا وحرصه الشديد على مصلحة شعبه.

وتطرق الوزير الايطالي إلى ما لمسه خلال تجواله في العاصمة من استتباب الأمن، وقال إن هذا نتيجة لما بذله المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من جهود تكللت بالنجاح، فالأمن هو أساس الاستقرار والتنمية.

من جانبه رحب \" السراج \"بزيارة الوزير الإيطالي للعاصمة طرابلس مؤكدا على العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين منوها بدعم ايطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة.

وتطرقت المحادثات بين الجانبين إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض ما تم تنفيذه من خطوات لتفعيل اتفاقيات التعاون وبرامج تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة المتفق عليها وتتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مكافحة التهريب عبر البحر، والتعاون بين البلدين لتأمين الحدود الجنوبية عبر تدريب قوات ليبية وتجهيز حرس الحدود بمنظومة الكترونية متطورة.

كما بحث الاجتماع إمكانية مواجهة الهجرة والتهريب في شمال البلاد بوضع برامج مشتركة متنوعة لسد الفراغ الأمني بالاستثمار في الساحل الليبي على البحر المتوسط بمشاريع اقتصادية وسياحية.



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