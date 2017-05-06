رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير الخارجية الإيطالي والوفد المرافق له .
السبت ، 06- 05- 2017 - 14:41:00
طرابلس 06 مايو 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وزير الخارجية الإيطالي \" انجلينو الفانو \" والوفد المرافق له والذي يضم مدير عام الشؤون السياسية والأمنية السفير \" لوكا جياستاني \" وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية.\nكما حضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة ، وسفير ايطاليا لدى ليبيا \"جوزيبي بيروني \" .\nوبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد نقل الوزير الايطالي في مستهل اللقاء تحيات رئيس الوزراء \" باولو جنتلوني \"، مجددا دعم ايطاليا لحكومة الوفاق الوطني.\nوأكد \" الفانو \" خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الجارين.\nوأشاد \" الفانو \" بما يبذله رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج \" من جهود للم الشمل من اجل استقرار ليبيا وحرصه الشديد على مصلحة شعبه.\nوتطرق الوزير الايطالي إلى ما لمسه خلال تجواله في العاصمة من استتباب الأمن، وقال إن هذا نتيجة لما بذله المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني من جهود تكللت بالنجاح، فالأمن هو أساس الاستقرار والتنمية.\nمن جانبه رحب \" السراج \"بزيارة الوزير الإيطالي للعاصمة طرابلس مؤكدا على العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين منوها بدعم ايطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة.\nوتطرقت المحادثات بين الجانبين إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض ما تم تنفيذه من خطوات لتفعيل اتفاقيات التعاون وبرامج تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة المتفق عليها وتتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مكافحة التهريب عبر البحر، والتعاون بين البلدين لتأمين الحدود الجنوبية عبر تدريب قوات ليبية وتجهيز حرس الحدود بمنظومة الكترونية متطورة.\nكما بحث الاجتماع إمكانية مواجهة الهجرة والتهريب في شمال البلاد بوضع برامج مشتركة متنوعة لسد الفراغ الأمني بالاستثمار في الساحل الليبي على البحر المتوسط بمشاريع اقتصادية وسياحية.\n\n... ( وال )...