وزير التعليم يعقد سلسلة من الاجتماعات على هامش المؤتمر\" الأورو متوسطي\" .
السبت ، 06- 05- 2017 - 14:35:00
\n فاليتا 6 مايو 2017 ( وال ) - عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني \nالدكتور عثمان عبد الجليل، اول امس سلسلة من اللقاءات الثنائية، وذلك \nعلى هامش أعمال المؤتمر \"الأورو متوسطي\" لتعزيز التعاون من خلال الأبحاث \nوالابتكار ، حيث التقى عبدالجليل مع وزير التعليم والعمل المالطي \"ايفرست\nبارتلو\" و العضو المالطي لدى المفوضية الأوروبية \"كريس اجوزي\" إلى جانب \nرئيس لجنة التعليم والشباب والرياضة بالبرلمان المالطي حيث بحث معهم \nأوضاع الطلبة الموفدين للدراسة بمالطا.\n وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات التأشيرة والاقامة \nللطلبة الموفدين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تجديد تراخيص المعهد العالي \nلإعداد ورفع الكفاءة، فضلاً عن تسهيل اجراءات المتدربين.\n كما اجتماع الوزير مع سكرتير الدولة لوزارة التعليم والأبحاث \nالالمانية \"جورج شوتا\"، حيث ناقشا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك،\nوالتي كانت في مقدمتها اشكالية الأطباء الليبيين الموفدين للحصول على \nمكان طبيب زائر للقيام بالعمل في المستشفيات، واتفقا الجانبان علي إعداد \nمذكرة تفاهم أو إبرام اتفاقية بالخصوص\n كما تحدث الوزير مع السفير الإيطالي بالاتحاد الأوروبي \"جيفوني \nبوقليزا\" واتفقا على استئناف إعطاء المنح الدراسية للطلبة الليبيين حسب \nالاتفاقيات المبرمة بين البلدين، بالإضافة إلي دعم ايطاليا لمشاركة ليبيا\nفي برامج الاتحاد الاوروبي وعلى رأسها مشروعي PRIMA و آفاق 2020، الى \nجانب دعم التعاون بين مراكز الأبحاث للهيئة الوطنية للعلوم الطبيعية \nوالتكنولوجيا ومراكز البحث العلمي والابتكار.\n يشار إلى أن ليبيا شاركت في أعمال المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي حول\n\"تعزيز التعاون من خلال الأبحاث والابتكار\" والذي احتضنته العاصمة \nالمالطية فاليتا، خلال الفترة من 3 إلى 4 مايو 2017 وذلك بوفد ترأسه وزير\nالتعليم الدكتور \"عثمان عبد الجليل\".\n وناقش المؤتمر الذي حضرته وفود وزارية تمثل التعليم عن 28 دولة، جملة\nمن المشاريع الأورومتوسطية ذات العلاقة بالأبحاث والإبتكار في مجال \nالتعليم، والتي من بينها مشروع (PRIMA ) للمياه والغداء والطاقة والبيئة \nالبحرية للمتوسط، ومشروع آفاق 2020، بالإضافة إلى إستعراض توصيات \nالاجتماع الفني للخبراء المنعقد في 3 مايو 2017 والذي سبق فعاليات \nالاجتماع الوزاري.\nوأكد وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل في معرض كلمته خلال \nالإجتماع، على أنه بفضل هذا التعاون حضي قطاع التعليم في ليبيا بمكاسب \nجمة، مبرزا أهمية موضوع هذا الاجتماع للنهوض بالتعاون بين بلدان هذا \nالتجمع الأورومتوسطي لتثمين وتفعيل مشاريع الأبحاث والابتكار في مجال \nالتعليم والبحث العلمي.\n\n ( وال )