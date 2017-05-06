وزير التعليم يعقد سلسلة من الاجتماعات على هامش المؤتمر\" الأورو متوسطي\" .



فاليتا 6 مايو 2017 ( وال ) - عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني

الدكتور عثمان عبد الجليل، اول امس سلسلة من اللقاءات الثنائية، وذلك

على هامش أعمال المؤتمر \"الأورو متوسطي\" لتعزيز التعاون من خلال الأبحاث

والابتكار ، حيث التقى عبدالجليل مع وزير التعليم والعمل المالطي \"ايفرست

بارتلو\" و العضو المالطي لدى المفوضية الأوروبية \"كريس اجوزي\" إلى جانب

رئيس لجنة التعليم والشباب والرياضة بالبرلمان المالطي حيث بحث معهم

أوضاع الطلبة الموفدين للدراسة بمالطا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات التأشيرة والاقامة

للطلبة الموفدين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تجديد تراخيص المعهد العالي

لإعداد ورفع الكفاءة، فضلاً عن تسهيل اجراءات المتدربين.

كما اجتماع الوزير مع سكرتير الدولة لوزارة التعليم والأبحاث

الالمانية \"جورج شوتا\"، حيث ناقشا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك،

والتي كانت في مقدمتها اشكالية الأطباء الليبيين الموفدين للحصول على

مكان طبيب زائر للقيام بالعمل في المستشفيات، واتفقا الجانبان علي إعداد

مذكرة تفاهم أو إبرام اتفاقية بالخصوص

كما تحدث الوزير مع السفير الإيطالي بالاتحاد الأوروبي \"جيفوني

بوقليزا\" واتفقا على استئناف إعطاء المنح الدراسية للطلبة الليبيين حسب

الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، بالإضافة إلي دعم ايطاليا لمشاركة ليبيا

في برامج الاتحاد الاوروبي وعلى رأسها مشروعي PRIMA و آفاق 2020، الى

جانب دعم التعاون بين مراكز الأبحاث للهيئة الوطنية للعلوم الطبيعية

والتكنولوجيا ومراكز البحث العلمي والابتكار.

يشار إلى أن ليبيا شاركت في أعمال المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي حول

\"تعزيز التعاون من خلال الأبحاث والابتكار\" والذي احتضنته العاصمة

المالطية فاليتا، خلال الفترة من 3 إلى 4 مايو 2017 وذلك بوفد ترأسه وزير

التعليم الدكتور \"عثمان عبد الجليل\".

وناقش المؤتمر الذي حضرته وفود وزارية تمثل التعليم عن 28 دولة، جملة

من المشاريع الأورومتوسطية ذات العلاقة بالأبحاث والإبتكار في مجال

التعليم، والتي من بينها مشروع (PRIMA ) للمياه والغداء والطاقة والبيئة

البحرية للمتوسط، ومشروع آفاق 2020، بالإضافة إلى إستعراض توصيات

الاجتماع الفني للخبراء المنعقد في 3 مايو 2017 والذي سبق فعاليات

الاجتماع الوزاري.

وأكد وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل في معرض كلمته خلال

الإجتماع، على أنه بفضل هذا التعاون حضي قطاع التعليم في ليبيا بمكاسب

جمة، مبرزا أهمية موضوع هذا الاجتماع للنهوض بالتعاون بين بلدان هذا

التجمع الأورومتوسطي لتثمين وتفعيل مشاريع الأبحاث والابتكار في مجال

التعليم والبحث العلمي.



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