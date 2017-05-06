\" معيتيق \" يلتقي بطرابلس وزير الخارجية الايطالي .
السبت ، 06- 05- 2017 - 14:06:00
طرابلس 06 مايو 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي \"أحمد معيتيق\" ظهر اليوم السبت بديوان رئاسة الوزراء وزير الخارجية الايطالي \" أنجلينو الفانو\" والوفد المرافق له .\nووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتحقيق المصالحة الوطنية وفق مخرجات الاتفاق السياسي.\nكما تناول اللقاء آفاق التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين الصديقين، والتنسيق لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية بما يساهم في خلق فرص عمل، وتحسين مستوى الانتاج المحلي في عدد من المناطق.\nوتم التطرق للجهود التي تبذلها حكومة الوفاق في الجانب الأمني بالتعاون مع ايطاليا بما فيها مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.\nوحضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي \" محمد سيالة\"، ومدير الإدارة الاوروبية بوزارة الخارجية \" جلال العاشي \"، والوفد المرافق للوزير الايطالي وسفير ايطاليا بليبيا \" جوزيبي بيروني \".\n\n...( وال )...