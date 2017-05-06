\" معيتيق \" يلتقي بطرابلس وزير الخارجية الايطالي .

طرابلس 06 مايو 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي \"أحمد معيتيق\" ظهر اليوم السبت بديوان رئاسة الوزراء وزير الخارجية الايطالي \" أنجلينو الفانو\" والوفد المرافق له .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال اللقاء استعراض الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتحقيق المصالحة الوطنية وفق مخرجات الاتفاق السياسي.

كما تناول اللقاء آفاق التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين الصديقين، والتنسيق لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية بما يساهم في خلق فرص عمل، وتحسين مستوى الانتاج المحلي في عدد من المناطق.

وتم التطرق للجهود التي تبذلها حكومة الوفاق في الجانب الأمني بالتعاون مع ايطاليا بما فيها مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وحضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي \" محمد سيالة\"، ومدير الإدارة الاوروبية بوزارة الخارجية \" جلال العاشي \"، والوفد المرافق للوزير الايطالي وسفير ايطاليا بليبيا \" جوزيبي بيروني \".



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