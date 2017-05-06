اقامة ندوة علمية حول " القوى العاملة النسائية في مجال المكتبات والمعلومات والإرشيف ودورها في الرفع من المستوى الثقافي " .

طرابلس 06 مايو 2017 ( وال )- أقيمت صباح اليوم بمقرالهيأة العامة للسياحة بطرابلس ندوة علمية حول " القوى العاملة النسائية في مجال المكتبات والمعلومات والإرشيف ودورها في الرفع من المستوى الثقافي " . وتهدف الندوة التى نظمتها الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والإرشيف ، بالاشتراك مع الاتحاد النسائي إلى رفع الوعي الثقافي لدى العنصر النسائي العامل في مجال المكتبات والمعلومات والإرشيف ، وإبراز دور المرأة في ثقافة المجتمع من خلال المكتبات والمعلومات والإرشيف ، والتعريف بدور الاتحاد النسائي في خدمة المجتمع ، وإبراز دور الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والإرشيف في المجال الثقافي . وتضمن برنامج الندوة إلقاء عدة ورقات عمل تركزت حول دور المرأة الليبية الفاعل في مجال المكتبات والمعلومات والإرشيف ، وأهمية تطوير المرأة والدفع بها من أجل خلق برامج تنموية فاعلة ، والدور التاريخي للمرأة الليبية في نشر الثقافة في ليبيا ، وإبراز الشخصيات الليبية النسائية العاملة في هذا المجال . وقد ألقيت في هذا الشأن من قبل الأستاذة " أسماء الأسطى " وزير الدولة للتنمية المجتمعية ورقة عمل بعنوان " مكتبيات رائدات ، كما ألقت الدكتورة " ماجدة حزو " ورقة عمل بعنوان " المرأة ومهنة المكتبات ، فيما ألقت الأستاذة " نادية العزابي " ورقة عمل بعنوان " دور أمينات المكتبات المدرسية في الإرتقاء بمستوى العملية التعليمية في مدينة طرابلس .. كما ألقيت ورقة علمية بعنوان " صحافة المرأة في ليبيا " من قبل د . عابدين الشريف " وتستهدف الندوة العلمية أمينات المكتبات المدرسية ، وأمينات المكتبات العامة والمراكز الثقافية ، وأمينات المكتبات المتخصصة ، والعاملات في مجال التوثيق والمعلومات والإرشيف ، والمهتمون والمهتمات بمجال المكتبات والمعلومات والإرشيف ، والجمعيات المهنية والأهلية المهتمة بشؤون الثقافة والمرأة . ويأتى انعقاد الندوة العلمية إيماناً بدور المرأة الليبية الإيجابي في الرفع من مستوى الثقافة لدى الفرد والمجتمع ، وتقديراً للعنصر النسائي العامل في مجال المكتبات بأنواعها ومراكز المعلومات في ليبيا وما حققته من خلالها من تطور ورفع مستوى التنمية البشرية في هذا القطاع . ( وال )