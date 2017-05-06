الوزير الجزائري \" عبد القادر مساهل \" يصل الى مدينة غات جنوب ليبيا .

غات 6 مايو 2017 ( وال) - وصل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري \\\" عبد القادر مساهل \\\" اليوم السبت مدينة \\\"غات\\\" جنوب ليبيا في إطار جولة عمل تقوده إلى منطقة فزان . وحسب وكالة الانباء الجزائرية فقد كان في استقبال \\\"مساهل \\\" والوفد المرافق له بمطارغات الدولي شخصيات محلية وممثلين عن القبائل من مختلف مناطق فزان وهي أوباري سبها مرزق الشاطي الجفرة القطرون وغات. \

وأضافت الوكالة أن \\\" الوزير \\\" مساهل \\\" أجرى محادثات مع كل من عميد بلدية \\\" غات \\\" قوماني محمد صالح \\\" و \\\" علي مصباح \\\"رئيس المجلس الإجتماعي لقبائل فزان وعلي كنة سليمان ممثلا عن منطقة أوباري و حسن الكوني محمد \\\" ممثلا عن منطقة غات.\

وتاتي زيارة \\\" مساهل \\\" إلى منطقة الجنوب الليبي هي الثانية بعد الجولة التي قام بها في شرق وغرب البلاد في الفترة من 19 إلى 21 أبريل الماضي وشملت كل من مدن البيضاء وبنغازي والزنتان ومصراتة وطرابلس في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر قصد تقريب الرؤى والمواقف بين الأطراف الليبية بغية إيجاد حل سياسي ومستدام للأزمة من خلال الحوار الليبي الشامل في ليبيا والمصالحة الوطنية حسب الوكالة الجزائرية . \

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