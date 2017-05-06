حركة طالبان تجتاح منطقة بشمال أفغانستان .

قندوزـ أفغانستان 6 مايو 2017 (وال) - قال مسؤول محليافغاني أن مسلحي حركة طالبان اقتحموا "حي قالا-الزال" في مقاطعة قندوز بشمال أفغانستان بعد قتال كثيف اليوم السبت . وقال "حج محمد حسن " رئيس مجلس التنمية في المنطقة المضطربة وفق ما نقلته مصادر اعلامية لقد "سيطر مسلحو حركة طالبان على وسط منطقة قالا-الزال صباح اليوم". وأكد المسؤول أيضا أن مقرات المنطقة وإدارة الشرطة وقعت تحت سيطرة مسلحي حركة طالبان اليوم . وشنت حركة طالبان هجمات عديدة على المنطقة صباح يوم الجمعة وقيل إن هناك خسائر وقعت في الجانبين. وقال "مسعود الله اكبري" المتحدث باسم شرطة المنطقة إن قوات الأمن "تراجعت بشكل تكتيكي" ومازال القتال العنيف مستمرا في المنطقة. وقال مراقبون محليون إن سقوط منطقة قالا-الزال ذات الأهمية الإستراتيجية والتي تقع على بعد 80 كيلومترا شمال غربي مدينة قندوز عاصمة المقاطعة ستمكن مسلحي حركة طالبان من الضغط بشكل أكبر على منطقتي شاردار وإمام صاحب المجاورتين لتوسيع قبضتهم .