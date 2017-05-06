موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم السبت 06 مايو 2017 .

م . = هون - مؤتمر التوافق الليبي- الليبي يدعو الفرقاء السياسيين جميعاً إلى الجلوس على طاولة حوار ليبية بمنطقة الجنوب الليبي للتوصل إلى تسوية سلمية ورسم خارطة طريق تخرج البلاد من الازمة التي تعيشها منذ عدة سنوات . = جادو - وفد من مدينة بني وليد يقوم بزيارة أخوية إلى مدينة جادو، وذلك لتكريم قوة الإسناد الأمني بجادو والاطلاع على ما تقوم به من أعمال في مجال مكافحة ظاهرة التهريب لأرزاق الليبيين خارج حدود الوطن. = جادو - عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله أحد أعضاء الوفد الزائر لمدينة جادو " عمر الجهيمي " ينوه بالجهود المخلصة التي تقوم بها قوة الإسناد الأمني بجادو لمحاربة ظاهرة التهريب للسلع الغذائية والمواشي وغيرها من البضائع في اتجاه الحدود الغربية . = طرابلس - الأسباب الحقيقية لتسريب أسئلة امتحانات الشهادات العامة وطرق علاجها ، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين شؤون التعليم والبلديات من أجل حلحلة كل المختنقات ، والموقف التنفيذي لموضوع طباعة نماذج الامتحانات والتفتيش التربوي، وتدارس استراتيجية الوزارة في تنظيم الهياكل التنظيمية للمراقبات والمدارس تتصدرالاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التعليم مع مسؤولي شؤون التعليم ببلديات طرابلس الكبرى . = ترهونة - انطلاق فعاليات المعرض الاول لتمكين المرأة ببلدية ترهونة بمشاركة أكثر من 30 مشاركة ، وذلك تحت شعار " من أجل تمكين المرأة من العمل في بيتها " . = الشقيقة - مكتب الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية الشقيقة يقوم بحملة واسعة شملت رش المبيدات بمشروع " وامس " الزراعي والاهتمام بالاشجار ، خاصة أشجار الزيتون وتقليمها والعناية بها وحمايتها من الرعى الجائر. ( وال )