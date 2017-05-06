خفر السواحل الروسي يمنع سفينة أوكرانية من دخول المياه الإقليمية .

موسكو 6 مايو 2017 (وال) - منعت سفينة تابعة لخفر السواحل الروسية اليوم السبت سفينة أوكرانية من دخول المياه الإقليمية الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم . ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن هيئة الأمن الفدرالي الروسية اليوم السبت قولها أنها تلقت من خفر السواحل الروسية إشارة عن اختراق سفينة أوكرانية للمياه الإقليمية الروسية قرب القرم وذلك في 23 أبريل الماضي . وأضافت الهيئة أن سفينة تابعة لخفر السواحل الروسية توجهت على الفور إلى المنطقة وأجبرت السفينة الأوكرانية على تغيير مسارها مؤكدة أن السفينة الأوكرانية قامت بالتقاط الصور الفوتوغرافية وتسجيلات فيديو لسفن روسية كانت موجودة في المنطقة .