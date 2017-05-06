وزير الخارجية الايطالي يصل طرابلس .

طرابلس 06 مايو 2017 ( وال ) - وصل وزير الخارجية الإيطالي \" أنجيلنو ألفانو \" والوفد المرافق له مطار معيتيقة صباح اليوم السبت .

وكان في استقباله بالمطار وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" ومدير الادارة الاوروبية بالوزارة \" جلال العاشي \" وسفير ايطاليا بليبيا \" جوزيبي بيروني \" .

وبحسب المكتب الاعلامي للوزارة فان زيارة \" ألفانو \" لطرابلس ستستغرق يوما واحدا ، سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمجلس الاعلى للدولة ، وسيعقد مؤتمرا صحفيا قبل مغادرته طرابلس .



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