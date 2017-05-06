وزير الخارجية الايطالي يصل طرابلس .
السبت ، 06- 05- 2017 - 10:36:00
طرابلس 06 مايو 2017 ( وال ) - وصل وزير الخارجية الإيطالي \" أنجيلنو ألفانو \" والوفد المرافق له مطار معيتيقة صباح اليوم السبت .\n وكان في استقباله بالمطار وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" ومدير الادارة الاوروبية بالوزارة \" جلال العاشي \" وسفير ايطاليا بليبيا \" جوزيبي بيروني \" .\nوبحسب المكتب الاعلامي للوزارة فان زيارة \" ألفانو \" لطرابلس ستستغرق يوما واحدا ، سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والمجلس الاعلى للدولة ، وسيعقد مؤتمرا صحفيا قبل مغادرته طرابلس .\n\n...( وال )...