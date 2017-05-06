النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 06 مايو 2017 ( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * من رأس أجدير إلى الخليج : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريـح شلوق ، بينما تكون براني هذا اليوم على ساحل زواره وطرابلس تتراوح سرعتها ما بين (05-15) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . * الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح شرش إلى متغيرة الاتجاه يوم الغد سرعتـها ما بيـن (05 - 15) عقدة ، وإرتفاع الموج لا يتجاوز الـ(0.75) متر. ، والبحر هادئ خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . (وال)