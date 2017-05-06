الولايات المتحدة تقرر مراجعة منظومة صواريخها الباليستية .

واشنطن 6 مايو 2017 (وال) - قررت الولايات المتحدة إجراء مراجعة لمنظومة الدفاع الخاصة بصواريخها الباليستية . وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "دانا وايت" في بيان أن وزير الدفاع "جيمس ماتيس" امر بإجراء مراجعة لمنظومة الدفاع الخاصة بالصواريخ الباليستية موضحة أن هذه المراجعة تهدف إلى تعزيز قدرات المنظومة الصاروخية واقتراح الإطار الاستراتيجي والسياسي الضروري لأنظمة الدفاع الأمريكية . وأضافت دانا وايت أن التقرير الناتج عن المراجعة سيقدم للرئيس دونالد ترامب نهاية العام الحالي مشيرة إلى أن وزارة الدفاع تولي أهمية كبيرة لحماية الولايات المتحدة ومصالحها في الخارج من التهديدات بالصواريخ الباليستية . وكان البنتاغون قد أعلن منتصف شهر ابريل الماضي عزمه مراجعة منظومة الردع النووي للولايات المتحدة لتحديد مدى الحاجة لتحسين الترسانة النووية حيث تشير التقديرات العسكرية غير الرسمية الأمريكية إلى إمكانية تطوير كوريا الشمالية لصواريخ باليستية تصل الساحل الغربي لأمريكا مع بداية العقد المقبل .