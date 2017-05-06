اهالي منطقة العوينية بالجبل الغربي يعودون الى مساكنهم .

العوينية 6 مايو 2017 (وال) - عبر عدد من اهالي منطقة العوينية بالجبل الغربي عن سعادتهم بعودتهم الى مساكنهم وعن شكرهم وتقديرهم لكل من بذل الجهود من اعيان وحكماء ليبيا في هذا الصدد . واوضح أحد سكان المنطقة من قبيلة المشاشية المهدي بلقاسم لوكالة الانباء الليبية اليوم السبت ان اكثر من 1600 مواطن من سكان المنطقة عادوا فجر اليوم الى منازلهم وهم يرفعون شعار الامن والسلم الاجتماعي لهم ولجيرانهم من سكان المنطقة . ودعا بلقاسم الجهات الخدمية المعنية الى التعاون بتوفير الامكانيات للمنطقة بعد انقطاع دام حوالي 6 سنوات . (وال