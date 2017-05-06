إجتماع وزارة التعليم مع مسؤولي شؤون التعليم ببلديات طرابلس الكبرى .

طرابلس 06 مايو2017( وال ) - تصدرت مواضيع الاسباب الحقيقية لتسريب أسئلة امتحانات الشهادات العامة وطرق علاجها ، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين شؤون التعليم والبلديات من أجل حلحلة كل المختنقات وتذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه سير العمل بالقطاع الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التعليم أ " عادل جمعة" ، مع مسؤولي شؤون التعليم ببلديات طرابلس الكبرى . كما أستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لموضوع طباعة نماذج الامتحانات والتفتيش التربوي، إلى جانب تدارس استراتيجية الوزارة في تنظيم الهياكل التنظيمية للمراقبات والمدارس. وتخلل الاجتماع تقديم عرضاً ضوئيا تضمن تقريراً مفصلا عن أعداد المدارس وتصنيفاتها وأعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين التابعين لشؤون التعليم بالبلدية أعده مسؤول شؤون التعليم سوق الجمعة أ " عبد الحكيم بن عثمان ". وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر شؤون التعليم ببلدية سوق الجمعة، مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة ومسؤولي شؤون التعليم ببلديات طرابلس الكبرى وعدد من أعضاء مجلس النواب عن مدينة طرابلس، وعمداء بلديات كلا من سوق الجمعة والقربوللي والسائح وقصر بن غشير والعزيزية وعدد من الأعضاء عن هذه البلديات . ( وال )