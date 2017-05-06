لافروف يؤكد أن إتفاق المناطق الآمنة في سوريا يراعي المقترحات الأمريكية السابقة .

موسكو 6 مايو 2017 (وال) - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم السيت إن مذكرة مناطق خفض التصعيد الموقعة في أستانا تأخذ بعين الاعتبار المقترحات الأمريكية السابقة في هذا الخصوص. وأوضح لافروف اليوم السبت في حديث صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" أن الرئيس الروسي بوتين أبلغ نظيره الأمريكي ترامب قبيل بدء الجولة الرابعة من محادثات أستانا عن الخطوات التي يتعين اتخاذها بخصوص الأزمة السورية . واشار لافروف إلى أن هذه الخطوات تتوافق مع المبادرات التي اقترحتها الولايات المتحدة نفسها في بداية هذه السنة وهي خلق الظروف لحماية السكان المدنيين ووقف القتال في المناطق التي تدور فيها معارك بين القوات الحكومية وقوات المعارضة .