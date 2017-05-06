الخارجية الباكستانية تحتج رسميا لدى أفغانستان على اطلاق النار في منطقة حدودية .

إسلام أباد 6 مايو 2017 (وال) - استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الأفغاني لتقديم احتجاج شديد اللهجة على إطلاق القوات الأفغانية النار دون مبرر في منطقة شامان الحدودية أمس الجمعة ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين الباكستانيين وإصابة خرين من بينهم نساء وأطفال. وأفاد الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الباكستانية اليوم السبت بأنه تم احاطة القائم بالأعمال الأفغاني بأن السلطات الباكستانية تقوم بتعداد للسكان وأنه تم إبلاغ هذه المعلومة للحكومة الأفغانية في وقت سابق. وأضافت الخارجية الباكستانية أن إطلاق النار من الجانب الأفغاني دون أي استفزاز لم يؤد فقط إلى خسارة الأرواح الغالية وإصابة الكثيرين فحسب إلا أنه أفضى أيضا إلى تعطيل عملية تعداد السكان في المناطق الواقعة على الجانب الباكستاني من الحدود وإلحاق أضرار بالممتلكات. وحثت الخارجية الباكستانية الحكومة الأفغانية على اتخاذ خطوات فورية لوضع حد لإطلاق النار دون استفزاز من الجانب الأفغاني مع التشديد على ضرورة اتخاذ إجراء ضد المسئولين عن هذا الانتهاك".