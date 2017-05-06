رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يلتزم بتنظيم بطولات للمنتخبات والسيدات مستقبلا .

القاهرة 6 مايو 2017 (وال) - وعد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون البطولة العربية للأندية التي ستقام بمصر في الفترة من 22 يوليو إلى 5 أغسطس المقبلين محطة انطلاق لعودة كل المنافسات العربية سواء الخاصة بالمنتخبات السنية أو الأندية. وقال رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في تصريح مساء أمس على هامش قرعة البطولة العربية للأندية بأن الاتحاد يبحث اقامة بطولة للمنتخبات والسيدات بما فيها بطولات في الكرة الشاطئية وكرة القدم داخل القاعة . وتعود البطولة العربية للأندية إلى النشاط بعد أربع سنوات من الغياب حيث ستقام البطولة في مصر بمشاركة 12 فريقا تم توزيعهم على ثلاث مجموعات .