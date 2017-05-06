القيام بحملة واسعة تستهدف مشروع " وامس " الزراعي .

الشقيقة 06 مايو2017( وال ) - قام مكتب الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية الشقيقة بحملة واسعة شملت رش المبيدات بمشروع " وامس " الزراعي والاهتمام بالاشجار ، خاصة أشجار الزيتون وتقليمها والعناية بها وحمايتها من الرعى الجائر. وذكرت مصادر بمكتب الزراعة والثروة الحيوانية ببلدية الشقيقة ان هذه الحملة التى تتم بالتعاون مع رابطة شباب المشاشية ستحقق أهدافها المرسومة بحماية المشروع من التعدى والرعي الجائر ، وان الموسم الزراعي يبشر بالخير العميم ، خاصة أشجار الزيتون . ( وال - مزدة )