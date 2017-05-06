مؤتمر التوافق الليبي - الليبي يطلق مبادرة يدعو فيها الفرقاء السياسيين إلى الجلوس على طاولة حوار ليبية .

هون 06 مايو2017( وال ) - دعا مؤتمر التوافق الليبي- الليبي الفرقاء السياسيين جميعاً إلى الجلوس على طاولة حوار ليبية بمنطقة الجنوب الليبي للتوصل إلى تسوية سلمية ورسم خارطة طريق للخروج بالبلاد من الازمة التي تعيشها منذ عدة سنوات . وشدد المؤتمر في بيان أصدره في ختام أعماله على ان مناطق الجنوب الليبي عموما شرقا وغربا تؤكد على سلمية الحل في ليبيا ، وتدعو كل الاطراف لتقديم التنازلات وتغليب المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات ، وبعيدا عن المؤثرات الخارجية والمصالح الخاصة لأى طرف من الاطراف . واكد البيان على ان حقن الدماء بين الليبيين ووقف الحرب وسلامة وحدة البلاد هي المرتكزات الأساسية لهذه المبادرة التى تسعى إلى توحيد الصف ولم الشمل والتطبيق العملي لشعارات المصالحة الوطنية .. لافتا إلى أن الجنوب الليبي بشقيه الشرقي والغربي يعيش معانات صعبة نتيجة لإستمرار التنازع بين الاطراف السياسية مما انعكس سلبا على حياة المواطن الليبي بشكل كارثي وجعل من مستواه المعيشي ينخفض لادني درجة . وخلص المؤتمر إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مكونات ومناطق الجنوب الليبي كافة للتواصل مع كل الاطراف السياسية دون استثناء ودعوتهم للجلوس داخل ليبيا لتقديم تصوراتهم ومقترحاتهم لحل الازمة الليبية بالحد الادني من مطامح كل الاطراف للوصول إلى توافق عام يضمن توحيد مؤسسات الدولة ويصل بالبلاد إلى التوافق والسلام دون وساطة أو وصاية من احد . كما اكد المجتمعون في بيانهم على ان حل مشكلات الجنوب الليبي يجب ان تكون مضمنة في أي تسوية لحل الأزمة الليبية وفق تصورات ومقترحات هذه المناطق ، وذلك لضمان العمل على حلها وفق تطلعات ومطامح أبناء الجنوب الليبي . وشارك في أعمال هذا المؤتمر الذي إحتضنته مدينة هون على مدى يومين ممثلين عن المجالس البلدية لمناطق الجنوب ومجالس الحكماء والشورى والمجالس الاجتماعية للقبائل والمكونات واساتذة جامعات ومنظمات مدنية ممثلين عن مناطق الجنوب الليبي من الواحات إلى الكفرة ومناطق الوسط والجنوب الغربي بجميع مناطقه . ( وال - الجفرة )