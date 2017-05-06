عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله ينوه بالجهود المخلصة التي تقوم بها قوة الإسناد الأمني بجادو لمحاربة ظاهرة التهريب .

جادو 06 مايو 2017( وال )- نوه عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله أحد أعضاء الوفد الزائر لمدينة جادو " عمر الجهيمي " بالجهود المخلصة التي تقوم بها قوة الإسناد الأمني بجادو لمحاربة ظاهرة التهريب للسلع الغذائية والمواشي وغيرها من البضائع في اتجاه الحدود الغربية .. مؤكدا على أهمية هذا العمل الذي كان له الفضل في تراجع للأسعار ببعض السلع الغذائية في الأسواق داخل البلاد نتيجة لما تبذله قوة الإسناد الأمني بجادو مما جعل من مدينة بني وليد المبادرة بالقدوم إلى مدينة جادو وتقديم الدعم والوقوف إلى جانب هذه القوة ومساندتها في كل الخطوات التي تقوم بها والتي كان لها أثر ايجابي على نفوس الليبيين جميعاً . وقال عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله في كلمة ألقاها بمناسبة هذه الزيارة إن حضور الوفد رفقة رجال الأمن للمتابعة والاطلاع على الإجراءات التي تتخذها قوة الإسناد الأمني بجادو بحق المهربين ، ودعمهم في هذه الخطوات .. مشيدا في ذات الوقت بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين قبيلة ورفله ومدينة جادو. وقام أعيان المجلس الاجتماعي ببني وليد بتكريم قوة الإسناد الأمني جادو بتسلم درع التكريم إلى آمر قوة الإسناد الأمني بجادو الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم .. معتبرا ذلك دعما وتحفيزا من بني وليد لمنتسبي قوة الإسناد الأمني بجادو كافة . وتخلل هذه الزيارة قيام الوفد الزائر بالاطلاع والوقوف على سير العمل بإحدى البوابات التابعة لقوة الإسناد الأمني بجادو والإجراءات التي تقوم بها اتجاه المهربين لأرزاق الليبيين، وقام رجال الأمن بمدينة بني وليد خلال زيارتهم هذه بالعمل مع رجال قوة الإسناد الأمني بجادو خلال فترة الزيارة للبوابة التي استمرت لبضع ساعات بمتابعة السيارات المارة والاطلاع على أوراق السائقين وتفتيش الشاحنات المحملة بالبضائع ان كانت تعتزم تهريبها أم لا. وأكد آمر قوة الإسناد الأمني جادو خلال جولة وفد بني وليد بالبوابة التابعة للإسناد الأمني جادو ان عملية مكافحة التهريب سوف تستمر إلى أن يتم القضاء عليها نهائيا .. كما قدم آمر قوة الإسناد الشكر والامتنان لمديريات أمن الرجبان وباطن الجبل على التعاون والتنسيق والجهود التي يقومون بها لأجل محاربة عمليات التهريب ومنع تهريب أرزاق الليبيين إلى الخارج .. مؤكدا في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بجادو أن هناك تنسيق محكم بين مديريات أمن الرجبان وباطن الجبل وقوة الإسناد الأمني بجادو لأجل وقف وتصدي لكافة عمليات التهريب التي تتم على طريق الرابط بين العزيزية ونالوت ضمن النطاق الجغرافي للبلديات الرجبان وجادو وباطن الجبل . ( وال - جادو )