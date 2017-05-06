افتتاح معرض تمكين المرأة ببلدية ترهونة .

ترهونة 6 مايو 2017 (وال)- تحت شعار (من اجل تمكين المرأة من العمل في بيتها ) افتتحت بمدينة ترهونة فعاليات المعرض الاول لتمكين المرأة ببلدية ترهونة والذي نظمته الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون فرع ترهونة بمشاركة اكثر من 30 مشاركة . وحضر حفل الافتتاح رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون وعدد من مدراء الادارات بالهيئة وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية والامنية ببلدية ترهونة وجمعا غفير من اهالي بلدية ترهونة . واشتمل المعرض على عروض للصناعات اليدوية للمرأة المتمثلة في الملابس وصناعة الحلويات بأنواعها والاكلات الشعبية . كما احتوى المعرض على عدة اعمال و لوحات ومجسمات فنية متنوعة . وأفاد الهادي على يحي مدير فرع الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون ببلدية ترهونة وكالة الانباء الليبية بأن المعرض جاء لابراز الاعمال الابداعية للمرأة في عدد من المجالات وان المعرض نظم خصيصا للتعريف بعمل المرأة المنتجة التي تستحق ان نوليها اهتماما خاصا . واشار يحي الى ان فرع الهيئة بترهونة لديه العديد من البرامج التي يسعى الى تحقيها من اجل الاهتمام بالمبدعين ببلدية ترهونة . وتتواصل فعاليات المعرض على مدى ثلاثة ايام على التوالى . (وال ترهونة )