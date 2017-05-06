افتتاح مقر فرع جهاز الحرس البلدي ترهونة .

ترهونة 6 مايو 2017 (وال)- احتفل الخميس بافتتاح مقر جهاز الحرس البلدي فرع ترهونة بعد استكمال اعمال الصيانة والتجهيز. وحضر الحفل مدير ادارة التفتيش والمتابعة بالإدارة العامة لجهاز الحرس البلدي العميد محمد الفايدي وعدد من اعضاء مجلس مشايخ واعيان قبائل ترهونة وعدد من مدراء فروع جهاز الحرس البلدي بعدة بلديات . وعبر عدد من المتحدثين في الحفل عن تقديرهم للجهود التي يبذلها رجال الحرس البلدي من اجل الحفاظ على صحة المواطن من خلال حملات التفتيش المتواصلة التي يقومون بها على المحال التجارية والمخابز والصيدليات التجارية والمطاعم والقصابين . (وال ترهونة )