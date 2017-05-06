وفد من مدينة بني وليد يقوم بزيارة أخوية إلى مدينة جادو.

جادو 06 مايو 2017( وال )- قام وفد من مدينة بني وليد بزيارة أخوية إلى مدينة جادو، وذلك لتكريم قوة الإسناد الأمني بجادو والاطلاع على ما تقوم به من أعمال في مجال مكافحة ظاهرة التهريب لأرزاق الليبيين خارج حدود الوطن. وكان في استقبال الوفد الذي ضم عدد من أعيان المجلس الاجتماعي ببني وليد ، إضافة إلى عدد من الشباب ورجال الأمن بمدينة بني وليد رئيس وأعضاء المجلس البلدي جادو ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان بجادو ، إضافة إلى عدد من مختاري المحلات ببلدية ، وآمر قوة الإسناد الأمني بجادو ومدير مديرية أمن جادو وعدد من مدراء القطاعات الحكومية بجادو وممثلي المؤسسات المجتمع المدني بالمدينة . ( وال - جادو )