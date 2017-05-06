الوزير الجزائري "عبد القادر مساهل " يحي ارادة الشعب الليبي في إعادة الامن والسلم في بلاده بعيدا عن أي تذخل اجنبي .

الجزائر 6 مايو 2017 ( وال) - حيا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري "عبد القادر مساهل " ارادة الشعب الليبي في إعادة الامن والسلم في بلاده بعيدا عن أي تذخل اجنبي . وقال "مساهل " في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الجزائرية أمس الجمعة " إن هناك ارادة لدى الليبيين في التوجه نحو السلم , ولمسنا ذلك لدى المواطنين العاديين وفي نفس الوقت لدى المسؤولين " . وحول الاتفاق السياسي الذي وقعته اطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية أكد " مساهل " أن الاتفاق السياسي هو أساس حل الأزمة الليبية، مبرزا أهمية المحافظة على هذا المكسب . وقال إن " الاتفاق السياسي في ليبيا الموقع في 17 ديسمبر 2015 هو أساس حل الأزمة الليبية وهو مسار أشرفت عليه منظمة الأمم المتحدة لذا يجب الحفاظ عليه". وأضاف " مساهل" الذي زار مؤخرا العديد من المدن الليبية أن " الاتفاق ليس كتابا مقدسا ويمكن مراجعته أو تعديله " مذكرا في ذات السياق بأحد بنود الاتفاق الذي ينص على أنه " يحق للأطراف الموقعة على الاتفاق في أي وقت من الأوقات أن تلتقي وتتناقش وتتفاوض وتراجع مواد الاتفاق إذا اقتضى الأمر ذلك أو أن تدرج تعديلات". من ناحية أخري اعلن السيد "مساهل" عن عقد اجتماع لدول جوار ليبيا بالعاصمة الجزائر في 8 مايو القادم ، وسيبحث هذا الاجتماع الذي يضم دول جوار ليبيا تطورات الأزمة والتداعيات الأمنية على دول المنطقة فضلا عن مسار الحل السياسي. ...( وال ) ...