مسؤولون عسكريون باكستانيون وأفغان يتفقون على نزع فتيل التوتر عبر الحدود .

إسلام آباد 6 مايو 2017 (وال) - اتفق مسؤولون عسكريون باكستانيون وأفغان على نزع فتيل التوترات على الحدود بعدما وقع في وقت سابق تبادل لإطلاق النار عبر الحدود أسفر عن مقتل تسعة باكستانيين وجرح حوالي 40 آخرين. وذكر المتحدث باسم الجيش الباكستاني في بيان امس الجمعة أن "اتصالا جرى بين المدير العام للعمليات العسكرية الباكستاني والأفغاني حيث أدان المدير العام للعمليات العسكرية بالجيش الباكستاني "ساهر شمشاد ميرزا" إطلاق النار غير المبرر على القرويين الباكستانيين وقوات الأمن الباكستانية والذي تسببت في سقوط ضحايا". وأقر المدير العام للعمليات العسكرية الأفغاني بأن "الحدود تقع بين القري وليس عند الوهدة التي تقع داخل باكستان كما كانوا يتصورون". وطلب المدير العام للعمليات العسكرية بالجيش الباكستاني من نظيره الأفغاني أن تبقي قوات بلاده على جانبها من الحدود ونزع فتيل الوضع. وأشار الجيش إلى أن "المدير العام للعمليات العسكرية بالجيش الباكستاني قال لنظيره إننا سنواصل عملنا داخل حدودنا". كما عقد اجتماع على مستوى القادة المحليين بعد الاتصال الذي جرى بين المدير العام للعمليات العسكرية في البلدين لضمان وقف التصعيد على الحدود. وقال المدير العام للعمليات العسكرية الأفغاني إنه سيتناول هذه المسألة ويصدر الأوامر اللازمة وفقا لذلك. وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني قد ذكر في وقت سابق أن شرطة الحدود الأفغانية "فتحت النار" على قوات حرس الحدود المكلفة بتوفير الأمن للسكان في مقاطعة بالوشيستان. ونقلت وسائل الإعلام الأفغانية عن مسؤولين أفغان قولهم إن تبادل إطلاق النار بدأ عقب "دخول القوات الباكستانية الجانب الأفغاني من الحدود". كما نقلت قناة ''تولو'' التليفزيونية الأفغانية عن قائد شرطة قندهار قوله إن أربعة من عناصر قوات شرطة الحدود لقوا مصرعهم وجرح 14 آخرون في هذا الاشتباك .