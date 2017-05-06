الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العشرين .

رام الله 6 مايو 2017 (وال) - يواصل أكثر من 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العشرين على التوالي وسط انضمام خمسة أسرى جدد في سجن "عوفر" للاضراب. ويصر الأسرى على مواصلة معركة "الحرية والكرامة" في سجون الاحتلال مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها والتي كانوا قد حققوها سابقا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر وأبرزها إنهاء سياسات الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها والإهمال الطبي وغيرها من المطالب الأساسية. في الوقت ذاته تستمر إدارة سجون الاحتلال بالتصعيد وتنفيذ إجراءاتها القمعية بحق الأسرى المضربين سيما عمليات نقل الأسرى المضربين حيث أقدمت أمس الجمعة على نقل عدد من الذين انضموا للإضراب إلى سجن "أوهليكدار"وعزل سجن "عسقلان"مثلما قامت بنقل عدد آخر ممن أعلنوا إضرابهم إلى سجن "ريمون". وفي السياق ذاته يتواصل الحراك الشعبي المساند للأسرى في مختلف المحافظات الفلسطينية وفي الشتات من خلال الاعتصامات والمسيرات الجماهيرية وغيرها من الفعاليات التضامنية.