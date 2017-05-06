مجلس الأمن يدين هجوما استهدف قوات حفظ سلام في جنوب السودان.

الأمم المتحدة 6 مايو 2017 (وال) - ندد مجلس الأمن الدولي امس الجمعة "بشدة" بهجوم استهدف بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس" قبل يومين في بلدة لير بجنوب السودان. وقالت الهيئة الأممية التي تضم 15 دولة في بيان صحفي إن "أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن تقديرهم للإجراءات التي اتخذتها قوات حفظ السلام التابعة للبعثة لصد الهجوم". وأشار البيان إلى أن "أعضاء مجلس الأمن تذكروا أن الأفراد الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في هجمات ضد بعثات الأمم المتحدة أو الوجود الأمني الدولي أو عمليات حفظ السلام الأخرى أو العاملين في المجال الإنساني قد يتعرضون لفرض جزاءات محددة الهدف". كما أدان أعضاء المجلس استمرار العنف الذي ترتكبه جميع الأطراف في جنوب السودان بما في ذلك الهجمات العسكرية الجارية ودعوا جميع الأطراف إلى الالتزام فورا بوقف إطلاق النار الدائم على النحو الذي دعا إليه اتفاق حل النزاع في جنوب السودان وإزالة كافة العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات المنقذة للحياة وفقا للبيان.