وزارة الشؤون الخارجيةالجزائرية : مساهل يقوم بزيارة الى ليبيا .

الجزائر 6 مايو 2017 (وال) - يقوم وزيرالشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري "عبد القادر مساهل" اليوم السبت بزيارة الى ليبيا تقوده إلى مدن ومناطق جنوب البلاد حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وأوضح ذات البيان أن هذه الزيارة الجديدة إلى جنوب ليبيا تأتي على اثر الجولة التي قام بها الوزير من 19 الى 21 ابريل إلى مدن شرق البلاد ، مذكرا بان هذه الزيارة تندرج في اطار الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل تقريب مواقف الاطراف الليبية بغية ايجاد حل سياسي للازمة من خلال الحوار الشامل الليبي في ليبيا والمصالحة الوطنية. وخلص ذات المصدر في الاخير الى التأكيد بان "مساهل "سيجري خلال هذه الزيارة المسؤوليين والبرلمانيين واعيان مناطق جنوب ليبيا . وأشارالمصدر حسب وكالة الانباء الجزائرية إلى أن هذه الزيارة تأتي عشية الاجتماع الوزاري ال11 لبلدان جوار ليبيا الذي ستختضنه الجزائريوم 8 مايو 2017. ...( وال ) ...