وزارة الدفاع الروسية: بدء سريان اتفاق أستانا بشأن مناطق وقف التصعيد في سوريا .

موسكو 6 مايو 2017 (وال)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بدأ مع منتصف ليلة الجمعة سريان اتفاق أستانا بشأن مناطق وقف التصعيد في سوريا. وقالت الوزارة, طبقا لقناة (روسيا اليوم) الليلة أن المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا دخلت حيز التنفيذ مؤكدة أنه تم تعليق استخدام الطائرات الحربية الروسية في تلك المناطق اعتبارا من 1 مايو الجاري. وأوضحت وزارة الدفاع أن فريق عمل مشتركا ستشكله الدول الضامنة سيتولى إعداد خرائط لحدود مناطق وقف التصعيد والمناطق العازلة التي ستمتد على حدود مناطق وقف التصعيد. ...( وال ) ...