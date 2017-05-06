وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان هاتفيا تخفيف التصعيد في سوريا .

موسكو 6 مايو 2017 ( وال) - بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف, مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون, في اتصال هاتفي مهام تخفيف التصعيد في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن موضوع التسوية السورية كان في صدارة المباحثات, وخاصة في ظل نتائج اجتماع "أستانا -4" حول سوريا. وأشار البيان إلى أنه تم بحث مهام تخفيف التصعيد في سوريا وتحقيق استدامة نظام وقف إطلاق النار وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب, إضافة إلى تنشيط المساعدة الخارجية في عملية التفاوض السورية. ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الاتصال بين لافروف وتيلرسون جاء بطلب من الجانب الأمريكي, كما اتفق الطرفان على جدول الاتصالات الروسية الأمريكية المستقبلية. ...(وال) ...