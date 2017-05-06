توقيف 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم " داعش" في تركيا.

اسطنبول 6 مايو 2017 ( وال) - أوقفت قوات الأمن التركية الجمعة 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش" خلال عملية أمنية نفذتها في مدينة اسطنبول. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية قولها إن "فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول نفذت عملية متزامنة شملت ستة أماكن ضد " داعش" أوقفت خلالها 25 مشتبها بانتمائهم للتنظيم من بينهم 22 أجنبيا يعتقد أنهم كانوا يستعدون للتوجه إلى مناطق تشهد اشتباكات". وكانت قوات الأمن أوقفت في وقت سابق 12 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى "داعش" خلال عملية أمنية في ولاية أضنة جنوبي تركيا. ...( وال ) ...