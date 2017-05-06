اليمن : مواجهات وقصف عنيف علي تعز اليمنية .

عدن 6 مايو 2017 ( وال)- ذكرت مصادر صحفية اليوم السبت أن مواجهات عنيفة اندلعت شمالي مدينة تعز اليمينة بالاضافة إلي قصف على الأحياء السكنية من قبل المسلحين الحوثيين . وأشارت أن الحوثيين قاموا بقصف مكثف على مدينة تعز بصواريخ والكاتيوشا . بدورهم, قال شهود عيان إن القصف الحوثي عشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ويمكنهم سماع دوي انفجارات عنيفة تهز الأحياء السكنية لمدينة تعز. يأتي هذا فيما أسفرت الغارات والاشتباكات على جبهتي الهاملي ومعسكر خالد شمالي تعز في وقت سابق عن مقتل 24 مسلحا حسب نفس المصادر . ...( وال ) ...