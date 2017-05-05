المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعقد اليوم الجمعة اجتماعا في طرابلس .

طرابلس 05 مايو 2017 ( وال ) - عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مساء اليوم الجمعة اجتماعا في العاصمة طرابلس بناءا على دعوة من رئيس المجلس \\\" فائز السراج \\\". \

وتصدر جدول الأعمال مناقشة آخر التطورات السياسية والوضع الأمني خاصة في الجنوب الليبي ، الى جانب ما اعتمدته حكومة الوفاق الوطني من إجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية وبرنامج توفير السلع الأساسية للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك . \

وعرض \\\" السراج \\\" خلال الاجتماع نتائج لقاءاته في أبو ظبي من اجل حلحلة الوضع السياسي ووقف التصعيد والتزام كافة الأطراف بمخرجات الاتفاق السياسي ، وتهيئة المناخ لإنهاء الاستحقاق الدستوري ودعم الاستقرار في البلاد .\

كما استعرض \\\" السراج \\\" ما أتفق بشأنه مع ممثلي عدد من الدول الصديقة من التعاون المشترك ، ومساهمة تلك الدول ايجابيا في حل الاختناقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتعجيل بعودة شركاتها وبعثاتها الدبلوماسية للعمل في ليبيا .\

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