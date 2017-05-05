المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعقد اليوم الجمعة اجتماعا في طرابلس .الجمعة ، 05-05-2017 - 23:59:00

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعقد اليوم الجمعة اجتماعا في طرابلس .طرابلس 05 مايو 2017 ( وال ) - عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مساء اليوم الجمعة اجتماعا في العاصمة طرابلس بناءا على دعوة من رئيس المجلس \\\" فائز السراج \\\". \\nوتصدر جدول الأعمال مناقشة آخر التطورات السياسية والوضع الأمني خاصة في الجنوب الليبي ، الى جانب ما اعتمدته حكومة الوفاق الوطني من إجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية وبرنامج توفير السلع الأساسية للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك . \\nوعرض \\\" السراج \\\" خلال الاجتماع نتائج لقاءاته في أبو ظبي من اجل حلحلة الوضع السياسي ووقف التصعيد والتزام كافة الأطراف بمخرجات الاتفاق السياسي ، وتهيئة المناخ لإنهاء الاستحقاق الدستوري ودعم الاستقرار في البلاد .\\nكما استعرض \\\" السراج \\\" ما أتفق بشأنه مع ممثلي عدد من الدول الصديقة من التعاون المشترك ، ومساهمة تلك الدول ايجابيا في حل الاختناقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتعجيل بعودة شركاتها وبعثاتها الدبلوماسية للعمل في ليبيا .\\n\\n... ( وال )...

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