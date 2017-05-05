وزير الداخلية الإيطالي: الحل العسكري في ليبيا وهم .الجمعة ، 05-05-2017 - 23:18:00

وزير الداخلية الإيطالي: الحل العسكري في ليبيا وهم .روما 05 مايو 2017 ( وال ) - وصف وزير الداخلية الإيطالي \" ماركو مينيتي \" أن لجوء الأطراف الليبية الى الحل عسكري في ليبيا بالوهم الخطير ”.\nونقلت كالة الأنباء الايطالية (آكي ) عن \"مينّيتي \" قوله في مقابلة مع صحيفة (دي فيلت) الألمانية الجمعة، أنه “لتحقيق الاستقرار بين شرق ليبيا وغربها، نحن ندعم حلا دبلوماسيا”، فـ”أنا أعتبر الحل العسكري وهماً خطيراً”\nوخلص وزير الداخلية الى القول “لذلك أنا أعتبر ان من الهام جدا الشروع بحوار مباشر”، كـ”ذلك الأخير الذي جرى بين ( السرّاج، و حفتر ) في أبو ظبي”.\n\n\n...( وال )...

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