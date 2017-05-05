الخارجية الجزائرية : \\\" مساهل \\\" يقوم غدا بزيارة الى الجنوب الليبي .الجمعة ، 05-05-2017 - 23:00:00

الخارجية الجزائرية : \\\" مساهل \\\" يقوم غدا بزيارة الى الجنوب الليبي .الجزائر 05 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية أن وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية \\\" عبدالقادر مساهل \\\" سيقوم غدًا السبت بزيارة إلى مدن ومناطق جنوب ليبيا.\\nوذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية - في بيان لها اليوم الجمعة - أن هذه الزيارة إلى جنوب ليبيا \\\"تأتي على استكمالا للجولة التي قام بها الوزير من 19 إلى 21 أبريل إلى مدن ( البيضاء و بنغازي والزنتان ومصراتة وطرابلس ) .\\nوأشار البيان إلى أن الزيارة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تقريب مواقف الأطراف الليبية بغية ايجاد الحل السياسي للأزمة من خلال الحوار الشامل الليبي في ليبيا والمصالحة الوطنية.\\nوأكد البيان أن مساهل سيجري بهذه المناسبة محادثات مع عدد من رؤساء المجالس البلدية والبرلمانيين وأعيان جنوب ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي قبل أيام من الاجتماع الوزاري الـ11 لبلدان جوار ليبيا الذي ستحتضنه الجزائر يوم 8 مايو الجاري.\\n\\n...( وال )...

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