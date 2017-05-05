الخارجية الجزائرية : \\\" مساهل \\\" يقوم غدا بزيارة الى الجنوب الليبي .

الجزائر 05 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية أن وزير الشئون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية \\\" عبدالقادر مساهل \\\" سيقوم غدًا السبت بزيارة إلى مدن ومناطق جنوب ليبيا.\

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية - في بيان لها اليوم الجمعة - أن هذه الزيارة إلى جنوب ليبيا \\\"تأتي على استكمالا للجولة التي قام بها الوزير من 19 إلى 21 أبريل إلى مدن ( البيضاء و بنغازي والزنتان ومصراتة وطرابلس ) .\

وأشار البيان إلى أن الزيارة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تقريب مواقف الأطراف الليبية بغية ايجاد الحل السياسي للأزمة من خلال الحوار الشامل الليبي في ليبيا والمصالحة الوطنية.\

وأكد البيان أن مساهل سيجري بهذه المناسبة محادثات مع عدد من رؤساء المجالس البلدية والبرلمانيين وأعيان جنوب ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي قبل أيام من الاجتماع الوزاري الـ11 لبلدان جوار ليبيا الذي ستحتضنه الجزائر يوم 8 مايو الجاري.\

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