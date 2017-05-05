البحرية الليبية تنقد 129 مهاجرا في عرض البحر .

زواره 5 مايو 2017 (وال) - انقدت البحرية الليبية اليوم 129 مهاجرا غير شرعي بالتعاون مع جرافة لاحد المواطنين على بعد 6 اميال من مدينة زواره . وافاد العميد ايوب قاسم المتحدث باسم ركن البحرية وكالة الانباء الليبية ان منتسبي نقطة زواره لحرس السواحل تلقوا بلاغا من احد المواطنين المالكين لجرافة صيد يفيد بعثوره على قارب مطاطي بدون محرك وعلى متنه عدد من المهاجرين الافارقة تقطعت بهم السبل .

واضاف قاسم تحرك اعضاء الفرقة البحرية الى مكان تواجد المهاجرين حيث تبين انهم افارقة بينهم 27 امراة وطفلان وتعود جنسياتهم الى غامبيا ونيجيريا وجنسيات افريقيى اخرى قدمت لهم كل المساعدات الانسانية بحضور الهلال الاحمر وامن الشواطئ .

وحسب افادة المهاجرين اوضح قاسم انهم خرجوا من صبراته قبيل الفجر وانهم تعرضوا بعد فترة قصيرة لهجوم من قبل مسلحين على قارب سريع سلبوهم كل ممتلكاتهم ونزعوا محرك القارب المطاطي الدي كان يحملهم .

(وال)

