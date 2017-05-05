\" عقيلة صالح \" يلتقي بطبرق وزير الخارجية البريطاني .
الجمعة ، 05- 05- 2017 - 21:44:00
طبرق 05 مايو 2017 ( وال ) بحث رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” مع وزير الخارجية البريطاني ” بوريس جونسون ” بطبرق مستجدات الشأن السياسي الليبي ورؤية مجلس النواب الليبي حول تحقيق الوفاق بين كافة الاطراف الليبية.\nوبحسب الموقع الالكتروني لمجلس النواب فقد أوضح ” عقيلة صالح ” خلال اللقاء لوزير الخارجية البريطاني رؤية مجلس النواب للمرحلة القادمة للوصول إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها .\nوأكد \" صالح ” خلال هذا اللقاء على ما اعتبرها بثوابت مجلس النواب التي تم الاعلان عنها فيما يتعلق بالاتفاق السياسي موضحا بأن المجلس شكل لجنة الحوار للمضي قدماً في ذلك .\nومن جهته أوضح وزير خارجية بريطانيا ” بوريس جونسون ” بأن زيارته لطرابلس وطبرق هدفها التأكيد على اننا نساعد وندعم الليبيين للوصول الى القرارات الصائبة التي من شأنها صنع مستقبل عظيم لليبيا وهذه هي رسالة المملكة المتحدة للشعب الليبي.\n\n... ( وال )...