\" عقيلة صالح \" يلتقي بطبرق وزير الخارجية البريطاني .

طبرق 05 مايو 2017 ( وال ) بحث رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” مع وزير الخارجية البريطاني ” بوريس جونسون ” بطبرق مستجدات الشأن السياسي الليبي ورؤية مجلس النواب الليبي حول تحقيق الوفاق بين كافة الاطراف الليبية.

وبحسب الموقع الالكتروني لمجلس النواب فقد أوضح ” عقيلة صالح ” خلال اللقاء لوزير الخارجية البريطاني رؤية مجلس النواب للمرحلة القادمة للوصول إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها .

وأكد \" صالح ” خلال هذا اللقاء على ما اعتبرها بثوابت مجلس النواب التي تم الاعلان عنها فيما يتعلق بالاتفاق السياسي موضحا بأن المجلس شكل لجنة الحوار للمضي قدماً في ذلك .

ومن جهته أوضح وزير خارجية بريطانيا ” بوريس جونسون ” بأن زيارته لطرابلس وطبرق هدفها التأكيد على اننا نساعد وندعم الليبيين للوصول الى القرارات الصائبة التي من شأنها صنع مستقبل عظيم لليبيا وهذه هي رسالة المملكة المتحدة للشعب الليبي.



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