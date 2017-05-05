ايقاف انسياب المياه للمشاريع الزراعية بمناطق سرت وذلك من يوم الاحد الى الثلاثاء القادمين لغرض تعبئة الخط الرئيس .

سرت 05 مايو 2017 ( وال ) - أهاب جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى بالسادة المواطنين بأنه سيتم ايقاف انسياب المياه للمشاريع الزراعية بمناطق ( الحنيوة - سلطان - العامرة - هراوة - النوفلية - ام القنديل - وبشر ) وذلك من يوم الاحد القادم الموافق 7 من شهر مايو الجاري وحتى الثلاثاء 9 مايو .\

ونوه الجهاز في بيان له تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم الجمعة - الى أن هذا الايقاف يهدف لتعبئة الخط الرئيس الخاص بمنظومة المياه للمرحلة الاولى .\

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... ( وال - سرت )...